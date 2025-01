Biccy.it - Gerry Scotti co-conduttore della prima puntata del Festival di Sanremo

Leggi su Biccy.it

sarà uno dei due co-conduttoriserata deldi2025.Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa, Carlo Conti, durante un collegamento con il Tg1, aveva lasciato intendere la possibile partecipazione di due suoi amici nel corso. “Lasera condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici. Non posso dire i nomi, ma sto cercando di convincerli” aveva dichiarato. E subito tutti avevano pensato ai suoi due amici storici, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Ma così non è. A smentire questi nomi è stato Giuseppe Candela a TvTalk: “Carlo Conti è riuscito a fregare molti perché i due grandi amici a cui si riferisce non sono Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello“. Solo oggi, dopo un primo indizio lasciato sui social (“un uomo che ha più di 50 anni”), Candela ha rivelato il nome: