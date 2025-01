.com - Eccellenza / Fabriano Cerreto-Montefano termina a reti bianche (0-0)

Lo scontro salvezza scaturisce in un pareggio giusto. I due portieri Mazzoni e David sventano le rare occasioni costruite, 19 settembre 2025 –si dividono la posta in palio al termine di 90? equilibrati e senza grandi squilli.Lo scontro-salvezza finisce in un pareggio giusto per quanto visto in campo, nonostante una lieve prevalenza del, ma poche occasioni costruite da entrambe e i due portieri Mazzoni e David pronti a neutralizzarle.Nel primo tempo la squadra di Amadio appare più brillante e in un paio di occasioni impegna Mazzoni. La prima chance è però per ilall’11’: Gori recupera a centrocampo, serve Proietti Zolla a sinistra che crossa per Trillini il cui tiro al volo finisce a lato di poco.Gli ospiti salgono di tono nel palleggio con le combinazioni fra Ferretti, Pincini e Papa, sul quale si oppone Mazzoni.