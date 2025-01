Napolitoday.it - Due persone allontanate dalla zona rossa: disturbavano la quiete pubblica

Leggi su Napolitoday.it

Sono 123 i veicoli ispezionati, 231 leidentificate nell'ambito dei controlli mirati che hanno portato ad un arresto per un ordine di carcerazione relativo a un furto aggravato. Sono 3 ledenunciate: un 34enne per evasionedetenzione domiciliare, un 33enne per resistenza a.