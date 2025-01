Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo potenziare la medicina sul territorio"

"Non ci sono solo i Cau. Va riformata l’interaterritoriale e noi stiamo lavorando su questo in accordo con l’Ausl". Kristian Gianfreda, assessore alle politiche sociali per il Comune di Rimini, si riferisce ai ‘nodi territoriali’. Dietro al nome si ritrovano presidi sociosanitari all’avanguardia e di ultima concezione, sottolineano dall’amministrazione comunale, pensati per affiancare il lavoro delle Case di comunità e dei medici di base. Siamo nell’ambito della prevenzione e della presa in carico di pazienti che sempre più spesso hanno malattie croniche da affrontare. "Ci sono sempre meno giovani, mentre la popolazione anziana aumenta e necessita di cure in percorsi sempre più lunghi perché l’età media aumenta. D’altra parte soffriamo una carenza di medici – premette Gianfreda –.