Cresce il numero dei nati. Ecco la nuova sezione nido

Un paese ‘giovane’ che. A Vigarano Mainarda il trend è positivo: nascono bambini e arrivano nuovi cittadini. Quest’anno nel comune che si trova a pochi chilometri dalla città, ci sono 23 cittadini in più dello scorso anno. Per un paese di 7.689 abitanti, significa valutare una crescita costante dei residenti che apre a visioni nuove di progettazione. La presentazione del bilancio con i documenti che anticipano le scelte compiute dall’amministrazione comunale sul ‘libro dei conti’, rivelano i dati. Al 31 dicembre dell’anno scorso erano iscritte all’anagrafe 7.689 persone, 23 unità in più dell’anno precedente. In un paese dove la popolazione anziana è in aumento a fronte di 95 decessi ci sono state 41 nascite, una in più dell’anno scorso. Le famiglie sono per lo più di origini italiane ad indicare che l’immigrazione ha un impatto, ma non ancora totalmente rilevante.