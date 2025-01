Napolipiu.com - Conte a DAZ: “Napoli, non toglieremo il piede dall’acceleratore. Ai ragazzi ho detto una cosa sullo Scudetto”

a DAZ: “, nonil. AihounaScu”">Il tecnico azzurro ha commentato la vittoria contro l’Atalanta, soffermandosi sull’atteggiamento della squadra e sugli obiettivi stagionali.Antoniosi gode il successo del suocontro l’Atalanta. L’allenatore degli azzurri, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, ha analizzato la prestazione della sua squadra, svelando anche un importante retroscena sugli obiettivi stagionali.Sul match contro l’Atalanta, il tecnico ha evidenziato la strategia: “I complimenti vanno fatti aistasera. La partita era impostata in maniera chiara, non volevamo andarli a prendere sempre quando avevano palla. Capita che salti la prima pressione, ma siamo sempre stati propositivi per non stare bassi.