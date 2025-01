Ilgiorno.it - Cavalcavia alla Faustina, ponte da venti milioni: “Così finirà il caos”

Lodi – Luce in fondo al tunnel per il progetto del, all’altezza della rotonda dell’ingresso di Lodi in via San Colombano. Il ministero dell’Ambiente ha comunicatoProvincia e al Comune di Lodi l’avvio della verifica di assoggettabilitàvalutazione dell’impatto ambientale (Via) del progetto definitivo. “È un primo passo avanti importante dopo che era stato inserito il progetto, ma non finanziato, da parte di Anas: si tratta dell’avvio formale della progettazione – spiega il sindaco di Lodi, Andrea Furegato –. Quando l’intervento sarà concluso, una parte significativa della città ne trarrà un beneficio viabilistico molto rilevante tenuto anche conto che si tratta di un incrocio di importanza sovracomunale. Tutti i successivi passi, che stiamo facendo insieme con la Provincia, dovranno, una volta conclusa la Via, verificare lo stato e la configurazione dell’opera; poi occorrerà elaborare il quadro economico e trovare le risorse”.