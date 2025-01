Universalmovies.it - Box Office USA | One of Them Days vince, flop Wolf Man

Contro ogni previsione,Man non ha vinto il BoxUSA nel suo weekend d’esordio, lo scettro è andato, infatti, al sorprendente One of.Nel weekend che anticipa il ritorno di Donald Trump a capo della Casa Bianca, gli americani hanno premiato la commedia al femminile One ofcome film più visto al botteghino. Dato dagli analisti fuori dal podio con un incasso tra gli 8 ed i 10 milioni, il film con protagoniste Keke Palmer e SZA ha portato a casa un sorprendente primo posto da 11,6 milioni di dollari, ed una media per sala di 4336 dollari (via BoxPro).One ofè stato accolto dalla critica con uno straordinario 97% su Rotten Tomatoes, con il pubblico che ha offerto un 92%. Ad accompagnare il buon passaparola del pubblico, inoltre, su CinemaScore il punteggio è stato “A-“.