Amici 24 puntata del 19 01 25 | Nicoló vince la sfida Daniele emoziona e conquista una standing ovation

Si è appena conclusa la sedicesimadel pomeridiano di24, il talent show condotto da Maria De Filippi in cui giovani aspiranti cantanti e ballerini mettono alla prova le loro capacità nel canto e nel ballo con lo scopo di fare della propria passione una professione a tutti gli effetti.Anche nellaodierna non sono mancati gli ospiti: Alfa ha portato sul palco la sua Filo Rosso, mentre Alessandro Cattelan è stato giudice della gara di canto, affiancato da Rebecca Bianchi che invece ha giudicato le performance dei ballerini. A tornare nel talent show è stato anche l’ex allievo di19, Javier Rojas, che ha danzato in un passo a due classico.Per quanto riguarda le sfide, questa settimana sono stati Nicolò Filippucci per il cantoe Giorgia Conti per il ballo. Nicolò si è scontrato con un cantante di nome Riccardo, che si è esibito sulle note di Cosa mi manchi a fare di Calcutta, mentre Filippucci ha cantato Somebody to love.