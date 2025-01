Inter-news.it - Vittoria pesante del Napoli a Bergamo: Lukaku mette ko l’Atalanta

Ilsuperaper 3-2, in una sfida dall’alto tasso di spettacolo. In rete Mateo Retegui, Matteo Politano, Scott McTominay, Ademola Lookman e Romelu.PRIMA FRAZIONE –ospita ilcapolista con l’obiettivo di ridurre il divario in classifica rispetto ai partenopei. Il match inizia con un’ottima spinta da parte dei bergamaschi, i quali detengono il pallino del gioco al fine di trovare gli spiragli giusti per pungere la squadra ospite. L’occasione giusta arriva al 16? con un tiro da “centravanti puro” da parte di Mateo Retegui, il quale gestisce il pallone in maniera funzionale a liberarsi quanto basta per lasciar partire un fendente di sinistro sul quale Alex Meret non può nulla. Il gol dello svantaggio non abbatte i partenopei, che trovano in David Neres il calciatore in grado di far saltare gli equilibri.