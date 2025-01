Ilfattoquotidiano.it - “Vendesi e Affittasi attività ristorante”: chiude all’improvviso Bros’, il primo ristorante stellato del Salento. La decisione degli chef: “E’ la scelta migliore”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un cartello inequivocabile, “”, apparsosulla serranda abbassata di viaAcaya 2, a due passi da piazza Sant’Oronzo, segna la fine di un’era per la ristorazione salentina., a sorpresa, il“Bros‘” di Lecce, fondato nel 2016 da Floriano Pellegrino e Isabella Potì. “Inseguire un sogno richiede un immenso coraggio. Il coraggio di sacrificare il presente per un futuro così lontano da sembrare irraggiungibile”, scrive enigmatico Pellegrino su Instagram, annunciando una “pausa creativa” e nuovi progetti all’orizzonte.Da Lecce a. Milano? Il mistero della nuova locationLa chiusura, definita appunto una “pausa creativa“, dovrebbe servire ai dueper concentrarsi su nuovi progetti e per “evolvere” la propria cucina: “Questi anni ci hanno regalato momenti straordinari, ma sentiamo che è arrivato il momento di lavorare in un contesto più in linea con la nostra visione”, spiegano in un comunicato congiunto.