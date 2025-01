Liberoquotidiano.it - Usa: Meloni vola a Washington da Trump, occhi del mondo su inauguration day al gelo/Adnkronos

Roma, 18 gen () - Meno 12, meno 7. Glidi Giorgia, per una volta, non sono puntati sui sondaggi, sullo spread o sui dati dell'economia. Ma sulle previsioni meteo e le temperature previste a, dove per lunedì è atteso l'arrivo di una sciabolata artica. Che non ha dissuaso la premier dal confermare la sua presenza all'day di Donald. Appuntamento alle 12.00 a Capitol building, per una cerimonia di insediamento del presidente eletto che vede presenti un gruppo esclusivo di invitati da parte dello, a partire proprio dalla. Che torna a incontrare il presidente americano a pochi giorni dal blitz a Mar a lago, rivelatosi chiave per la liberazione della giornalista Cecilia Sala. Eccezionalmente, proprio causa freddo, la cerimonia di insediamento si svolge al chiuso, giuramento e parata compresi, e non sulla nell'iconica location con la scalinata del West front del Congresso a fare da sfondo.