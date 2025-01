Lanazione.it - Umbertide, doppio allarme bomba. Buste ’sospette’ in Comune e a un legale

"Allarmi" reiterati. Dopo il Tribunale dei minori di Perugia tocca al Municipio di, a cui è giunto nella mattinata di ieri di un plico sospetto destinato all’ufficio Servizi sociali del, mentre una identica busta, sempre ieri, è stata inviata anche ad un avvocato della città che si occupa a sua volta della tutela dei minori. Fatti che lasciano immaginare un filo rosso - una sorta di profilo persecutorio - che potrebbe collegare i tre episodi. Subito, in entrambe i casi, è scattato l’"" ovviamente falso per fortuna, anche se non sono mancati momenti di inquietudine. Il plico destinato alè stato recapitato presso l’ufficio Protocollo. Una busta anonima, di color marrone, il cui contenuto inusuale ha insospettito l’impiegata. Da qui la segnalazione: sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione die della compagnia di Città di Castello, gli artificieri dell’Arma, militari dell’Antisabotaggio, la Polizia locale.