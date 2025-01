Rompipallone.it - Ultim’ora mercato, un nuovo big pronto a firmare in Serie A: il nome

Ultimo aggiornamento 18 Gennaio 2025 16:20 di redazioneNovità in arrivo per ildellaA dove domani arriverà la firma sul contratto. Di seguito riportato ildel bigIldi gennaio è entrato già nella fase calda, con l’obiettivo delle società di rendere più competitive le squadre che miglioreranno la propria rosa con i giusti innesti.InA, una delle squadre che più sta lavorando in questa finestra diè il Como. In classifica, si trova al sedicesimo posto con diciannove punti. Tanti sono i nomi associati alla squadra di Febregas, ma uno ègià a mettere la firma sul contratto.Como, le parole di Febragas su Dele AlliIl mister Febragas ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla prossima partita di campionato contro l’Udinese. Tra i vari argomenti affrontati ha aggiornato anche sul futuro di Dele Alli, centrocampista svincolato dopo essere stato uno dei grandi talenti della Premier League.