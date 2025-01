Thesocialpost.it - Spagna, cade una seggiovia ad Astun, 30 feriti, 17 gravi

Grave incidente nella stazione sciistica di, nel nord della, dove la caduta di unaha provocato il ferimento di 30 persone, 17 delle quali in modo grave. Tra i, una donna versa in condizioni particolarmente critiche ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Miguel Servet di Saragozza.L’incidente, come dichiarato da Miguel Ángel Clavero, direttore generale delle emergenze del Governo dell’Aragona, è stato causato da un guasto alla carrucola della, che ha portato alla rottura del cavo di sostegno di una delle sedute.In seguito all’accaduto, la stazione sciistica è stata chiusa, mentre diversi ospedali della regione sono stati mobilitati per accogliere i. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.