Sofia Goggia torna regina di Cortina | quarto trionfo sull’Olympia delle Tofane Primo podio per Federica Brignone

Vittoria dal sapore Olimpico. A poco più di un anno di distanza dalla discesa di Milano-2026,a trionfareper la quarta volta in carriera. La campionessa italiana si è messa alle spalle la doppia uscita di St.Anton, si è resa protagonista di una prestazione meravigliosa e al traguardo si è inginocchiata davanti al suo pubblico, quello che nel 2026 dovrà guidarla verso il secondo oro a cinque cerchi dopo quello di Pyeongchang.“Quando arriviamo al traguardo ti giri per vedere la posizione, e io avevo il cuore in gola. Ero emozionatissima, ma molto centrata. Non è stata un discesa perfetta, ho commesso un paio di errori, ma sono riuscita a dare intensità alla mia azione. Sono molto contenta,tutti sanno cosa significhi per me. Rappresenta molto di più rispetto a una semplice gara, le mie giornate migliori sono sempre qua”, le prime parole a caldo dell’azzurra.