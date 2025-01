Snowboard Coppa del Mondo Laax | vittorie di Kim e Scotty nell’halfpipe

Leggi su Sportface.it

I risultati delle gare di, sede della terza tappa stagionale per ladel2024/2025 dihalfpipe. Sulle nevi svizzere, che hanno festeggiato in questo weekend il decimo anniversario con i grandi protagonisti dello “snow”, sono andate in scena sia la gara femminile che quella maschile, per un circuito che vedrà nelle prossime settimane le ultime due tappe diin quel di Aspen e Calgary prima di tornare in Europa e proprio in Svizzera per l’appuntamento clou, ovvero quello con i Mondiali di Saint Moritz in programma dal 17 al 30 marzo prossimi per tutte le specialità delloe del freestyle.Gara femminile, Kim trionfa e Maddie completa la doppietta USAGiornata trionfale per gli Stati Uniti nella gara femminile, che ha visto Chloe Kim mettere le cose in chiaro con una prima run da 96.