Smascherata e piantata in asso”. Grande Fratello, Javier sente tutto e sbotta

Martinez fulmina Chiara Cianelli: “Adesso mi fai girare i c.i.”. Tra il pallavolista argentino e la concorrente nei giorni scorsi molto vicini nella casa del, adesso è rottura totale. Stanotte i due stavano parlando in camera da letto, insieme ad altri inquilini, degli ultimi eventi che si sono svolti all’interno della casa. Durante il loro dialogo, però, Chiara ha detto qualcosa che ha fatto innervosire Javi.Javi è di solito una persona molto pacata. Durante la sua avventura nel reality show ha avuto dei confronti, ma non aveva mai “sbroccato” fino a questo punto. Tanto è vero che, a un certo punto, si è alzato ed è andato in giardino. Qui ha trovato Luca Calvani e Amanda Lecciso, ai quali ha raccontato quello che era successo. Dopo averlo ascoltato, i due gli hanno detto che ha fatto bene a manifestare il proprio dissenso se non era d’accordo.