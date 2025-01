Cityrumors.it - Se ne è andato Dennis Law, l’ultima leggenda del Manchester United

Aveva 84 anni e faceva parte della cosiddetta Trinità, il magnifico trio che formava insieme ad altri due miti di quella squadra come Charlton e BestL’ultimo ad andarsene. L’ultimo a salutare tutti e quasi a chiudere la porta e salutare in modo umile e con un sorriso beffardo e a trentadue denti. E’ mortoLaw, uno degli ultimi eroi di unche ha fatto innamorare tutti negli anni sessanta. Era la squadra dove giocavano leggende come Best, Charlton e appunto Law. Loro tre erano chiamati la Santa Trinità del.Se ne èLaw,del(Screenshot Cityrumors.it)si è ora riunita. È morto Denis Law, uno degli ultimi Busby Babes ancora in vita: con Bobby Charlton e George Best formò uno straordinario trio d’attacco che fece le fortune – e arricchì notevolmente la bacheca – dei Red Devils tra anni Sessanta e Settanta.