Riprendono i lavori sul cantiere delle scalette di Via Trieste

Arezzo, 18 gennaio 2025 –suldi Via. Dopo il via libera alla variante al progetto originale sono ripresi ialle “” di via. Il progetto originale aveva come obbiettivo di garantire l’accesso pedonale alla città chiusa dentro le mura storiche, fino all’area monumentale del Cassero. L’intervento è partito dalla scalinata collocata nell'area di sosta fuori dalle mura ed arriva alla cosiddetta porta Perugina, attraversando tutti i livelli dell’acropoli cittadina e recuperando al contempo due piazzette che sono posizionate a due diversi livelli, le quali, con la posa di panchine e l’estensione del wi-fi cittadino, potranno garantire uno spazio di aggregazione per giovani e meno giovani, a secondadiverse ore del giorno.