Iodonna.it - Rasoterra o con tacco alto e spesso. Le It Shoes da accaparrarsi in questa stagione di ribassi sono le Mary-Jane. Per sfoggiarle nella quotidianità o per una cerimonia

Leggi su Iodonna.it

Il successo di un outfit, così come quello di un acquisto, si nasconde in una sintesi unica di creatività e pragmatismo. Gli item che danno forma ad un look, infatti, non solo devono risultare sofisticati, femminili e lusinghieri, ma devono vantare anche un animo versatile e sfaccettato, che li rende irrinunciabili. Sarà per questo che ai saldi di gennaio 2025 i riflettoripuntati sulle scarpecomode. Scarpe di vernice: 5 outfit per abbinarle con stile X Dal, dalla forma scultorea o, le décolleté con cinturno si confermano l’accessorio must-have di ogni