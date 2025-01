Laprimapagina.it - Quarant’anni di Radio Onda Verde: un faro di libertà e cultura a Vibo Valentia

Febbraio 2025 segna una tappa importante pere la sua comunità:celebra i suoi 40 anni di attività. Una storia di informazione libera, intrattenimento e, che ha lasciato un segno indelebile nel panoramafonico calabrese e oltre. Nata nel 1985 da un’idea di Piero Muscari, la storica emittente è diventata una vera e propria istituzione per il territorio.Un trampolino di lancio per i talenti locali“In compagnia di Piero e Marcello, ecco, è grazie a loro che iniziai ad avvicinarmi al mondo dellanel lontano 1999. Di tempo ne è passato, ma come non ricordare i tempi dello School Day, della trasmissione televisiva Vivi l’Estate e Vivi d’Inverno, il tour estivo nelle spiagge, i grandi concerti in direttafonica nell’area concerti Portosalvo diMarina con Biagio Antonacci, fino all’inaugurazione dell’Area Polifunzionale Magna Grecia di Catanzaro voluta dall’allora presidente della Provincia Michele Traversa per uno spettacolo da mille e una notte!” racconta Francesco La Gamba, una delle tante voci che hanno trovato nellaun’opportunità di crescita e di espressione.