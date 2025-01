Lanazione.it - Pegaso d’Oro, il riconoscimento della Regione Toscana ad Antonio Patuelli

Firenze, 18 gennaio 2025 – Siamo in «una fase di passaggio verso tassi più bassi, che però vengono contrastati da rigurgiti inflazionistici e da un'incertezza mondiale di carattere economico-finanziario». E’ quanto ha dichiarato il presidente di Abi, l’Associazione bancaria italiana,, oggi 18 gennaio a Firenze per la consegna deld'oro. Nell'ultimo bollettino mensile dell'Abi emerge che l'effetto del taglio di interesse da parteBce si fa sentire sui prestiti bancari e in particolare sui mutui per l'acquisto di abitazioni. In particolare, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,10%, rispetto al 3,23% di novembre 2024 e al 4,42% di dicembre 2023. È sceso al 4,45% il tasso medio sul totale dei prestiti: nel mese precedente era del 4,55%.