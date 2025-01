Ilfattoquotidiano.it - Notizie con titoli completamente sbagliati: Apple disabilita le notifiche “smart” dopo gli errori della sua intelligenza artificiale

Sembra non aver proprio funzionato l’esperimento voluto daper riassumere lein un’unica notifica. Sono stati numerosi, infatti, gliriscontrati nei riassunti creati daIntelligence, l’che da ottobre è integrata nei dispositivi dell’azienda operativi negli Stati Uniti. Un contenitore di, in sostanza, proposto agli utenti tramite”, confezionate dall’AI, per diminuire il numero di alert che compaiono sullo schermo. Ma l’esperimento pare sia stato un flop. Perché diversi utenti e testate giornalistiche hanno riportato deglinei riassunti delle news. Ed è proprio a causa di queste denunce che l’azienda californiana avrebbe deciso di sospendere da subito la funzionalità.In particolare, è stata la BBC a dichiarare che qualcosa non stesse andando per il verso giusto.