Niente riscaldamento | scatta lo sciopero

Liceo Medi, disagi senza fine. Alcune classi si sono ritrovate ‘spalmate’ tra la scuola elementare Leopardi e l’Istituto Panzini, una soluzione adottata in extremis, dopo che a settantadue ore dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, era stata dichiarata l’inagibilità di un’ala del Corinaldesi che ospitava le classi. Per evitare che gli studenti perdessero giorni fondamentali, come quelli dell’inizio di ogni anno scolastico, il presidente della Provincia Andrea Carnevali, in accordo con i dirigenti, aveva trovato una soluzione temporanea ma che, secondo un gruppo di genitori, si sta protraendo oltre tempo. Carnevali, insieme alla presenza del dirigente, aveva incontrato una delegazione di genitori che chiedono al più presto una soluzione, oltre ad un incontro da fissare, a cui sarà presente anche il sindaco che ha già dato la sua disponibilità a partecipare.