Ilrestodelcarlino.it - Migliaia di file pedo-pornografici, in carcere ingegnere informatico e dipendente pubblico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 18 gennaio 2025 – Una indagine cresciuta tra il dark web ed ’eMule’, software applicativo open source dedicato alla condivisione deibasato sul peer-to-peer. Il risultato si è palesato tra mercoledì sera e giovedì mattina con l’arresto di due persone finora incensurate e il sequestro in totale di diverse decine dididal contenuto-pornografico. In particolare gli investigatori della polizia postale hanno bussato al portone di un 50ennedi Cervia. E di un 60enne di Ravennaregionale. Come disposto dal pm di turno Angela Scorza, i due sono poi finiti in custodia precautelare inin attesa dell’udienza di convalida di ieri mattina davanti al gip Corrado Schiaretti. E il risultato per entrambi non è cambiato: perché dopo la convalida dei rispettivi arresti, è scattata la custodia cautelare inper pericolo di reiterazione di reato.