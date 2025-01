Calciomercato.it - Mbangula apre, Weah chiude: la Juve batte il Milan e sale al quarto posto

Primo ko in rossonero per Conceicao. All’Allianz Stadium si decide tutto nel secondo tempo, col figlio d’arte che non fa rimpiangere Yildiz mettendo i tre punti in cassaforteLatorna a vincere dopo un mesendo ilper 2-0 nello scontro diretto per la Champions andato in scena all’Allianz Stadium e valevole per la 21esima giornata di Serie A. Prima sconfitta in rossonero per Sergio Conceicao.la: primo ko per Conceicao (Lsse) – Calciomercato.itDopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con le due squadre che si sono risposte colpo su colpo sbagliando tanto in fase di conclusione, lantus impatta alla grande la ripresa dominandola quasi per intero a dispetto di unche si abbassa troppo, che anzi sparisce proprio dal campo porgendo l’altra guancia.