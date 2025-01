Notizie.com - Maltempo nel weekend in Italia, ma temperature in salita. Il meteorologo: “Correnti umide dopo il grande freddo”

Nelè protagonista ilgeneralizzato su tutta l’, ma non ci sarà da aspettarsi per forzaglaciale e pioggia.nelin, ma sale la temperatura (Notizie.com)Situazione delicata soprattutto al sud, che sta vivendo un periodo complicato sia per le precipitazioni sia per le basse. A conferma di ciò Mattia Gussoni,de IlMeteo.it, ha parlato ai microfoni di Notizie.com svelando che tutto è partito da ieri sera quando la situazione si è evoluta. Diversi scenari condizioneranno anche parte della prossima settimana, per cui è previsto tempo piuttosto variabile e incerto.Gussoni spiega: “Partiamo da ieri, quando è entrata in una fase clou il, con fenomeni anche estremi su Sicilia e Sardegna. Abbiamo visto in provincia di Siracusa allagamenti e anche un tornado.