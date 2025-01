Thesocialpost.it - Maltempo a Reggio Calabria: volo Ryanair dirottato a Brindisi dopo due tentativi di atterraggio falliti

La forte ondata diche ha colpitonella serata di ieri ha causato significative complicazioni per ilFR8592, partito da Bologna e diretto all’aeroporto Tito Minniti.A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il veliha tentato due volte di atterrare senza successo, rendendo necessario il dirottamento verso un altro scalo. Inizialmente, ilera stato indirizzato a Lamezia Terme, ma anche in questo caso le condizioni atmosferiche proibitive hanno impedito l’.Di fronte all’impossibilità di operare in sicurezza su entrambe le piste calabresi, la compagnia ha deciso di dirigere l’aereo verso, dove è atterrato alle 19:30. I passeggeri, visibilmente provati dall’inaspettata deviazione, sono stati assistiti dal personale di terra per trovare soluzioni alternative di trasporto verso la loro destinazione finale.