L'Use attende l'Abc in casa. Tutto pronto per il derby

al Pala Sammontana di Empoli per il secondo capitolo di questa stagione del sentitotra Use Computer Gross, vincitrice 69-89 all’andata, e Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino. Una gara importante per entrambe le squadre visto che i padroni didevono ancora assicurarsi la partecipazione ai play-off e i valdelsani sono chiamati a reagire dopo le ultime opache prestazioni in vista dei play-out. "È la prima delle ultime quattro gare che determineranno l’accesso alla seconda fase e,o no, dobbiamo vincere – attacca il coach del, Valentino –. Castelfiorentino rispetto all’andata ha nel roster un ottimo giocatore come Azzano, sarà importante frenare la loro esuberanza e condizionare la partita mettendo fisicità a rimbalzo e sopratdifensivamente tenendo l’uno contro uno".