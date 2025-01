Oasport.it - LIVE Scandicci-Conegliano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: 4-11, dominio delle Campionesse del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-18 Arriva anche l’ace!5-17 Attacco di Sara Fahr!5-16 Haak non si ferma più!5-15 Haak imperiosa dalla seconda linea.5-14 Haak stavolta viene murata: ha avuto un po’ di fretta.4-14 Gabi con la diagonale:dà spettacolo.4-13 Fahr trova il campo con il suo attacco!4-12 Gabi mura su Antropova! Difese incredibili di.4-11 Imprendibile attacco di Zhu dalla seconda linea.4-10 Primo tempo di Fahr.4-9 Fast di Chirichella.4-8 Gran difesa di Antropova!3-8 Finisce fuori l’attacco di Nwakalor.3-7 Zhu attacca in due tempi ed è efficace.3-6 Haak sbaglia alla battuta.2-6 Una sentenza Haak: splendida parallela.2-5 Attacco molto preciso di Antropova.1-5 Ace Fahr!1-4 Haak prende in controtempo Carol.1-3 Bel lungolinea di Antropova dalla seconda linea.