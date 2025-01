Oasport.it - LIVE Musetti-Shelton 3-6, 6-3, 4-6, 4-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3°DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.00 15-0 Termina di poco lungo il dritto diche ha sbagliato per vie centrali in un momento in cui non aveva senso forzare in quel modo.In questo setha vinto il 70% dei punti con la prima, entrata il 56% delle volte, ed il 63% con la seconda. I numeri di questo parziale sono però sporcati molto dai primi game.4-5 Gioco: ace, il nono della partita per l’americano che esulta. Partita ora che è molto anche sul piano nervoso.40-0non chiude con lo smash manon trova il campo con il passante successivo.30-0 L’americano spinge ancora con il colpo in uscita dal servizio.