Inter-news.it - LIVE Empoli-Inter Primavera 0-1: anche Zouin viene espulso!

L’scende in campo alle ore 11 contro l’per confermarsi dopo l’ultimo successo con i campioni d’Italia uscenti. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP71?RICEVE IL SECONDO GIALLO E!69? Huqi per Bacci e Chiucchiuini per Baralla. Due cambi in casa.67? TRAVERSA DI MOSCONI DOPO UNA CONCLUSIONE DAI 20 METRI. VERSARI RESPINGE E MANDA SUL LEGNO.65? INCREDIBILE ERRORE A TU PER TU DI MOSCONI! PARATA SUPER DI VERSARI.62? AIDOO METTE IN MEZZO, VENTURINI TIRA A BOTTA SICURA MA ARRIVA UN SALVATAGGIO SULLA LINEA!61? Entra Cesari al posto di Monaco.60?trova lo spazio e calcia in area di rigore, ma Versari smanaccia la conclusione centrale.