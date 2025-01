Agi.it - La politica ad Hammamet sulla tomba di Craxi. La figlia Stefania "solo esponenti di centro destra"

AGI - A 25 anni dalla scomparsa, qual è l'eredità che ha lasciato Bettinonell'Italia di oggi? "Lascia tante intuizioni, penso al ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, al concetto di patria che fu il primo a pronunciare a sinistra e che mutua dal Risorgimento, alla battagliagiustizia.è tuttora di estrema attualità, l'ascia delle grandi intuizioni: c'è chi ha saputo coglierle, cioè il, e chi no". Lo diceconversando con i giornalisti ad, dove si sono svolte le celebrazioni commemorative dell'ex leader socialista, morto in questa città balneare della Tunisia, dove trovo' rifugio dopo aver lasciato l'Italia in piena Tangentopoli. Quest'ultima, ha sottolineato, ha rappresentato una "brutta pagina" della storia d'Italia che "ha lasciato delle distorsioni sul nostro sistema politico e istituzionale e finché non si faranno i conti con la storia repubblicana fino in fondo, anche con la brutta stagione di mani pulite, sarà difficile riprendere il normale corso democratico".