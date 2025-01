Ilfattoquotidiano.it - La Medicina Integrata migliora la salute dei bambini: vanno limitati gli zuccheri aggiunti

Una recente ricerca pubblicata su Science nell’ottobre 2024 ha messo in luce l’importanza cruciale di limitare glinella dieta sia della madre durante la gravidanza, sia dei neonati per laa lungo termine di questi ultimi. Lo studio ha evidenziato come l’esposizione aglinei primi 1000 giorni (dal concepimento alla fine del secondo anno di vita) abbia un impatto significativo sul rischio di sviluppare patologie croniche future, come il diabete mellito di tipo 2 e l’ipertensione arteriosa.Si sapeva già da studi precedenti che l’alimentazione della prima infanzia influenza lain età adulta. Quello che era difficile dimostrare però (come sottolinea anche una nota dell’editore di Science) era l’impatto sulladi specifici nutrienti singoli che sono difficili da studiare separatamente.