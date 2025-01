Tpi.it - Kung Fu Panda 2: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

Leggi su Tpi.it

Fu2: trama, personaggi e streaming delsu Italia 1Questa sera, sabato 18 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondaFu2,del 2011 prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAntica Cina, quando i pavoni governavano benevoli la città di GongMing. Essi portarono pace e prosperità nella città, inventando i famosi fuochi d’artificio. Ma il loro unico figlio, Lord Shen, vedeva nei fuochi d’artificio un potere molto più oscuro, fin tanto da trasformare ciò che aveva portato colore e gioia, in qualcosa di tenebroso e distruttivo. Disperati per il comportamento del loro figlio, i sovrani consultarono un’anziana divinatrice, la quale gli rivelò che, se Shen avesse continuato per quel sentiero oscuro, sarebbe stato sconfitto da un guerriero nero e bianco.