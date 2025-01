Jacob Elordi | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiUno degli attori emergenti più popolari degli ultimi anni è senza ombra di dubbio. Affermatosi grazie ai film di The Kissing Booth e alla serie Euphoria, ha in breve conquistato le attenzioni di Hollywood. Oggi è particolarmente richiesto per progetti di varia natura, da film di genere ad opere d’autore. Così facendosta confermando la propria versatilità come interprete, consolidando la propria personalità all’interno dell’industria cinematografica.Ecco 10chenon sai su: i suoi film e le serie TV1. Ha recitato in celebri film. Dopo piccole partecipazioni a film come Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2017) e Swinging Safari (2017), ottiene buona popolarità grazie al film Netflix The Kissing Booth (2017), prendendo poi parte anche a The Kissing Booth 2 (2020) e The Kissing Booth 3 (2021).