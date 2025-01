Panorama.it - Italia segreta: guai a chi tocca le Sette

Fuoriusciti, innanzitutto. Ma anche giornalisti, psicologi, psichiatri, esperti di manipolazione mentale, politici. Ecco i nemici numero uno delle organizzazioni settarie. Nemici contro i quali si può mettere in piedi qualsiasi tipo di iniziativa pur di screditare, infamare, diffamare. In una sola parola: distruggere. Con i metodi più variegati. Dai blog in cui vengono raccontate falsità alle telefonate anonime a parenti ed amici, fino a modalità ancora più sottili ed inquietanti: dossieraggi, pedinamenti, minacce.I primi bersagli ovviamente sono gli ex adepti: chi per anni è stato compagno in una comunità, diventa all’improvviso persona da distruggere. È quello che è accaduto per anni all’interno di un’organizzazione a sfondo buddista, come racconta a Panorama Giuseppe, oggi fuoriuscito ma a lungo persona di responsabilità all’interno del gruppo: «Noi avevamo una sezione interna che aveva l’unico obiettivo di pedinare chi usciva dall’organizzazione per capire cosa facesse, chi frequentasse.