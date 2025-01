Quotidiano.net - Io, bloccata dalla paura. Vorrei lavorare in tv, ma temo quell’ambiente

Leggi su Quotidiano.net

Cara Caterina, sono sono una ragazza e da sempre il mio sogno più grande è diventare una conduttrice televisiva. Ho sempre amato la tv e l’idea di poter comunicare con le persone, farle sorridere, emozionare o semplicemente intrattenere. Ma oggi, guardando il mondo della tv con occhi più maturi, mi rendo conto che non è tutto oro quel che luccica. So che è un ambiente dove spesso conta più l’apparenza che il talento, e che sotto la superficie ci sono dinamiche complesse e a volte poco limpide. Questo mi spaventa, soprattutto perché non voglio cadere nelle trappole di persone disoneste che possono sfruttare chi, come me, sta cercando di farsi strada. La mia passione per la tv è grande, mache questo mondo possa deludermi o, peggio ancora, farmi perdere la fiducia nelle persone. Sono una persona ambiziosa, ma anche molto sensibile e, a volte, lami blocca.