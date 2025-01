Pronosticipremium.com - Il Napoli sbanca il Gewiss, Atalanta battuta 3-2: Lukaku decisivo

Leggi su Pronosticipremium.com

Il sabato valido per la 21° giornata di Serie A ci ha regalato 3 anticipi di altissimo livello. L’ultimo di questi, in ordine cronologico, ha visto protagoniste, che sono scese in campo alle 20:45 alStadium. Un vero e proprio scontro al vertice, tra due squadre che stanno disputando un campionato da assolute protagoniste. L’incontro si è concluso con il rocambolesco risultato di 3-2 in favore degli ospiti, corsari in trasferta.Primo tempo da subito vivace, con Mateo Retegui che sblocca il risultato al 16? minuto con un potente sinistro sul primo palo. I campani non subiscono il contraccolpo, bensì trovano prima il pareggio con un mancino di Matteo Politano e poi l’1-2 con l’inserimento vincente di Scott McTominay. La gara rimane su alti ritmi anche nella ripresa, con Ademola Lookman che trova il 2-2 dopo una bella azione personale.