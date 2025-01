Ilfattoquotidiano.it - Il campione di biathlon annuncia a sorpresa il ritiro a un anno dalle Olimpiadi di Cortina. Johannes Thingnes Bø: “Priorità alla famiglia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sento che è giunto il momento di dare“. Un fulmine a ciel sereno:Bø hato il propriodal. Il piano era quello di lasciare questo sport dopo i Giochi Olimpici di Milano-2026. Mafine la decisione è stata anticipata. Nel pieno della tappa di Coppa del Mondo di Ruhpolding, il classe ’93 norvegese ha organizzato una conferenza stampa (in cui non ha trattenuto le lacrime) per dare spiegazioni in meritosua scelta.“Da 13 anni faccio parte della migliore nazionale del mondo, con al mio fianco i migliori sponsor del mondo. Nelle ultime sei stagioni ho abbinato lo sport ad alto livellovita familiare. È stato fantastico, ma anche impegnativo. – ha ammesso il norvegese – Secondo i piani, avrei dovuto continuare per un altro, ma gareggiare allerichiede uno sforzo in più, anche da chi mi sta intorno.