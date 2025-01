Juventusnews24.com - Ibrahimovic a Dazn: «Tomori è un nostro giocatore, sta bene al Milan. Sulla partita e Conceicao…»

di Redazione JuventusNews24Zlatan, dirigente del, ha parlato così ai microfoni diprima del match contro la Juve: le dichiarazioniZlatanha parlato nel pre-di Juve, sfida della ventunesima giornata di Serie A, ai microfoni di.SU WALKER – «Walker è un grande, ha fatto grandi cose al City, gioca in nazionale. Quando c’è uno come lui sul mercato ovvio ci sia interesse. Va contro le nostre strategie? No, è un leader e ha molta personalità nello spogliatoio. Ora stiamo verificando i prossimi passi. Con l’allenatore si parla tutti i giorni: per capire le strategie da adottare. Sappiamo cosa serve e lavoriamo».– «è un, staal. Ha giocatoin Supercoppa, a Conceicao piace tanto e sta giocando.