Panorama.it - I filtri di bellezza esistono ancora. Ma non più su Instagram

Leggi su Panorama.it

«Diventeremo tutti come la figlia di Fantozzi». Da quandoha deciso di dire addio aidi, sulla Rete è un continuo brulicare di battute ironiche e sferzanti. Come abbiamo raccontato su Panorama, la decisione di Meta rimane per certi versi ambigua. In molti la salutano come un nuovo modo di approcciarsi ai social network, più sano ed etico, in cui non vengono propugnati modelli estetici impossibili da conseguire. Ma i più smaliziati, andreottiani fino al midollo, vi vedono solo una furbata di Mark Zuckerberg per rafforzare la sua posizione sul mercato. C’è da dire che in queste ultime settimane il giovane miliardario sia tornato di prepotenza al centro del vortice mediatico. E non tanto per il suo nuovo look, un capello riccio e spettinato da scolaretto, quanto per le sue nuove “brutte” compagnie.