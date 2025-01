Thesocialpost.it - Grave incidente a Finale Emilia: muore il conducente di una Toyota ribaltata

Un tragicostradale si è verificato attorno alle ore 19 in via per Ferrara, nel territorio di. Una, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada, ribaltandosi e andando a schiantarsi contro un manufatto situato in un fosso.Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco die di San Felice, insieme ai sanitari del 118, che hanno mobilitato un’ambulanza e un’automedica da Mirandola. Nonostante i tempestivi soccorsi, per ilnon c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.La Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’. Le operazioni di messa in sicurezza della zona si sono protratte per diverse ore.