Fognature in via Sanzio. Le deviazioni stradali per il rifacimento

Sono partiti a Pontassieve i lavori realizzati da parte di Publiacqua e finalizzati alla sostituzione ed al ildellein un tratto di via Raffaello, nel cuore del capoluogo. Il tratto interessato dall’intervento interessa una parte di strada lungo circa quaranta metri, che si trovano compresi tra l’incrocio con via Buonarroti e quello con via San Martino a Quona, all’altezza del Pallaio. Un lavoro che è già in corso e che richiede una serie di misure relativamente alla circolazione ed ai parcheggi delle auto. Per permettere l’intervento da parte della ditta incaricata da Publiacqua, infatti, è stato istituito il divieto di sosta nell’area i dal cantiere, oltre che un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico attivo 24 ore su 24. La fine dell’intervento il 25 gennaio.