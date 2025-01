Europei di Slittino, nel doppio femminile Voetter e Oberhofer conquistano uno splendido bronzo

Leggi su Ilfaroonline.it

Sono ancora una volte leggendarie le Azzurre dello. Agli, in svolgimento a Winterberg (Germania), Andreae Marionunoterzo posto e firmano il terzo podio continentale della carriera (di fila, dopo le edizioni del 2023 e del 2024. Oro e argento in bacheca).Dopo la discesa di apertura, il Team Tricolore ha confermato la posizione in gara (a seguito della seconda e decisiva manche), pagando un ritardo di +0.221 dal duo austriaco composto da Selina Egle e Lara Michaela Kipp (oro in 1:26.467).L’argento è andato, dunque, alle padrone di casa Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal (+0.014). Quarta, è stata l’altra formazione tedesca formata da Dajana Eitberger e Magdalena Matschina (+0.515).Foto fisi.orgilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.