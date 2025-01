Inter-news.it - Empoli-Inter Primavera 0-1, il tabellino della ventesima giornata

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo ilpartita valida per ladel Campionato1 2024-2025.GARA TESA – L’espugna il campo dell’con il minimo scarto, conquistando una vittoria per 0-1 nella 20ªdel Campionato1. La partita, decisa da un autogol di Bembnista al 33’, è stata caratterizzata da episodi tesi e due espulsioni che hanno condizionato l’andamento del match. Dopo un primo tempo equilibrato, sbloccato dall’autorete del difensore empolese su un’azione insistita di Berenbruch. Il secondo tempo è iniziato con un bruttovento di Matteazzi su Berenbruch, che è valso al giocatore dell’il primo giallo. La situazione è peggiorata per i toscani al 55’, quando Matteazzi è stato espulso per un secondo fallo grave, questa volta ai danni di Mosconi, lasciando i padroni di casa in inferiorità numerica.