Coltelli e droga Denunciati due giovani

Importanti operazioni della Polizia locale di Bresso sul territorio cittadino: fermati duecone con sostanze stupefacenti. Un egiziano di 26 anni, poche sere fa, nella zona del centrale Parco Renzo Rivolta, stava litigando con un altro individuo; i vigili bressesi sono intervenuti, fermandolo e perquisendolo: è stato trovato in possesso di oltre 30 grammi di hashish e di un coltello a serramanico. Il giovane è stato accompagnato in questura a Milano, per essere identificato in quanto non aveva documenti: è stato poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d’armi e soggiorno illegale in Italia. Un episodio analogo è avvenuto qualche giorno prima: vicino al “City center“un 22enne, fermato e perquisito dagli agenti della Polizia locale di Bresso, è stato deferito all’autorità giudiziaria per porto abusivo di un coltello a serramanico e segnalato alla prefettura di Milano per possesso di stupefacenti per uso personale.