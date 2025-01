Formiche.net - Cina o Pcc? La scelta Usa spiegata da Mattis (Jamestown)

Leggi su Formiche.net

“Abbiamo accolto il Partito comunista cinese nell’ordine globale. E questi ha potuto far tesoro di tutti i suoi benefici. Ma ha ignorato tutti i suoi obblighi e le sue responsabilità. In compenso, ha mentito, ingannato, hackerato e rubato per raggiungere lo status di superpotenza globale, a nostre spese”. Con queste parole Marco Rubio si è presentato mercoledì in Senato per l’audizione di conferma nel ruolo di prossimo segretario di Stato americano.Ha parlato tanto di, trovando sponda anche tra i democratici, a conferma del fatto che il Congresso tutto considera la competizione con Pechino la priorità strategica per Washington. Ha fatto riferimento a quello che ha definito un “asse” tra, Russia, Corea del Nord e Iran, potenze che “seminano caos e instabilità, si allineano con i gruppi terroristici radicali e li finanziano, poi si nascondono dietro il loro potere di veto alle Nazioni Unite e la minaccia di una guerra nucleare”.