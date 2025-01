Ci sono già problemi sul cessate il fuoco fra Israele e Hamas Netanyahu | Senza l’elenco degli ostaggi liberati la tregua salta Ben-Gvir e altri si dimettono dal governo

Leggi su Open.online

«Non proseguiremo con il piano finché non riceveremoche saranno, come concordato.non tollererà violazioni dell’accordo. La responsabilità esclusiva è di». Le parole, nette, che non lasciano spazio a ulteriori trattative,quelle del premier israeliano Benjamin. Una reazione irritata, dopo che, nonostante diversi rumors,non ha ancora consegnato i nomi delle tre donne che saranno rilasciate domani.nomi l’accordo. Ma are non è solo quello. A Tel Aviv il partito Otzma Yehudit ha annunciato che domani mattina presto, in seguito all’accordo che entrerà in vigore, i suoi ministri presenteranno le dimissioni dale dalla coalizione. Di conseguenza, il ministro della Sicurezza Itamar Ben-, il ministro per il Negev e la Galilea Yitzhak Wasserlauf, il ministro per il Patrimonio Amihai Eliyahu, nonché i presidenti delle commissioni Limor Son Har-Melech e Tzvika Fogel lasceranno i loro incarichi.